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Штаб Бабарико вимагає відставки Лукашенка і підтримує Тихановську

П'ятниця, 14 серпня 2020, 17:22
Штаб Бабарико вимагає відставки Лукашенка і підтримує Тихановську

Штаб опозиційного білоруського політика Віктора Бабарико підтримав вимоги Світлани Тихановської і заявив, що президент Олександр Лукашенко повинен піти у відставку.

Джерело: заява глави штабу Марії Колесникової

Дослівно: "Ми повністю підтримуємо програму Світлани Тіхановском. Один з ключових пунктів її програми - проведення нових чесних і відкритих виборів. Згідно з численними свідченнями і фіксацією, Світлана Тихановська здобула перемогу на виборах 9 серпня.

Колишній президент повинен подати у відставку.

Негайно повинні бути звільнені всі політичні в'язні, а також затримані на мирних акціях і акціях протесту. Всім має бути виплачено компенсацію.

Негайно має бути припинено застосування фізичної сили і затримань.

Всі, хто застосовував насильство до демонстрантів і просто перехожим на вулицях, в автозаках, і згодом в РУВС і СІЗО повинні понести відповідальність, відповідно до закону Республіки Білорусь.

Всі члени виборчих комісій, причетні до фальсифікації на виборах, повинні бути покликані до відповідальності, відповідно до закону Республіки Білорусь".

Деталі: Колесникова також підтримала створення координаційної ради для забезпечення трансферу влади і закликала не зупиняти страйки робочих.

Передісторія:

  • У п’ятницю опозиційний білоруський політик Світлана Тихановська, яка виїхала в Литву, закликала провести в усіх містах Білорусі в ці вихідні мирні мітинги, щоб зупинити насильство.
  • Також вона заявила, що ініціює створення координаційної ради для трансферу влади в Білорусі.

Теми: ЛукашенковибориБілорусьмітинги
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