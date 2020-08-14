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Штаб Бабарико вимагає відставки Лукашенка і підтримує Тихановську

Пятница, 14 августа 2020, 17:22

Штаб оппозиционного белорусского политика Виктора Бабарико поддержал требования Светланы Тихановськой и заявил, что президент Александр Лукашенко должен уйти в отставку.

Источник: заявление главы штаба Марии Колесниковой

Дословно: "Мы полностью поддерживаем программу Светланы Тихановской. Один из ключевых пунктов ее программы — проведение новых честных и открытых выборов. Согласно многочисленным свидетельствам и фиксациям, Светлана Тихановская одержала победу на выборах 9 августа.

Бывший президент должен подать в отставку.

Немедленно должны быть освобождены все политические заключенные, а также задержанные на мирных акциях и акциях несогласия. Всем должна быть выплачена компенсация.

Немедленно должно быть прекращено применение физической силы и задержаний.

Все, кто применял насилие к демонстрантам и просто прохожим на улицах, в автозаках, и впоследствие в РУВД и СИЗО должны понести ответственность, согласно закону Республики Беларусь.

Все члены избирательных комиссий, причастные к фальсификации на выборах, должны быть призваны к ответственности, согласно закону Республики Беларусь".

Детали: Колесникова также поддержала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти и призвала не останавливать забастовки рабочих.

Предыстория:

  • В пятницу оппозиционный белорусский политик Светлана Тихановська, которая уехала в Литву, призвала провести во всех городах Беларуси в эти выходные мирные митинги, чтобы остановить насилие.
  • Также она заявила, что инициирует создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси.

Украинская правда
Темы: ЛукашенковиборыБеларусьмитинги


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