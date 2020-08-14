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ЗМІ повідомили про "наїзд" Єрмака на ЦВК, у Зеленського все заперечили

П'ятниця, 14 серпня 2020, 18:02
ЗМІ повідомили про наїзд Єрмака на ЦВК, у Зеленського все заперечили

Видання ZN.UA повідомляє, що глава Офісу президента Андрій Єрмак вимагав від п'ятьох членів ЦВК написати заяви про відставку, бо вони нібито "люди Богдана". В ОП цю інформацію заперечують.

Джерело: ZN.UA та Офіс президента у Facebook

Деталі: За даними ZN.UA, їхні джерела в ОП повідомили, що у п'ятницю в Офіс були запрошені голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко, секретар ЦВК Олена Гатаулліна і ще три члени Центрвиборчкому для бесіди з головою офісу Андрієм Єрмаком. Під час зустрічі Єрмак вимагав, щоб всі п'ятеро написали заяви про відставку. Причина в тому, що вони "люди Богдана".

Як стверджує джерело, єдина формальна причина подібної вимоги - "бажання президента". Однак у зв'язку з відсутністю будь-яких офіційних причин, Діденко, а також всі інші члени ЦВК, запрошені в Офіс президента, відмовилися писати заяви про відставку.

Проте Офіс президента заявив, що це неправда.

Дослівно: "Просто перевірте – не було зустрічей в Офісі президента чи десь іще з членами ЦВК, як про це "повідомив" сайт ZN.UA. Жодних команд, намагання втрутитися чи іншого подібного спілкування з членами ЦВК – всього цього не було. Ваші джерела вас обманули.

Центральна виборча комісія є незалежним органом і як інституція має все, що необхідно для самостійної роботи. Якщо комусь потрібен скандал, то ви хоча б матеріали для "малювання" скандалів підбирайте ретельніше, а то навіть якось нецікаво".

Теми: Андрій ЄрмакЦВКОфіс президента
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