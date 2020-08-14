СМИ сообщили о "наезде" Ермака на ЦИК, у Зеленского все отрицают

Издание ZN.UA сообщает, что глава Офиса президента Андрей Ермак требовал от пятерых членов ЦИК написать заявления об отставке, потому что они якобы "люди Богдана". В ОП эту информацию отрицают.

Источник: ZN.UA и Офис президента в Facebook

Детали: По данным ZN.UA, их источники в ОП сообщили, что в пятницу в Офис были приглашены председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, секретарь ЦИК Елена Гатауллина и еще три члена Центризбиркома для беседы с главой офиса Андреем Ермаком. Во время встречи Ермак требовал, чтобы все пятеро написали заявления об отставке. Причина в том, что они "люди Богдана".

Как утверждает источник, единственная формальная причина подобного требования – "желание президента". Однако в связи с отсутствием каких-либо официальных причин Диденко, а также все остальные члены ЦИК, приглашенные в офис президента, отказались писать заявления об отставке.

На это сообщение отреагировали в Офисе президента. Там заявили, что все это неправда.

Дословно: "Просто проверьте – не было встреч в Офисе президента или еще где-то с членами ЦИК, как об этом "сообщил" сайт ZN.UA. Никаких команд, попыток вмешаться или иного подобного общения с членами ЦИК – всего этого не было. Ваши источники вас обманули.

Центральная избирательная комиссия является независимым органом и как институция имеет все, что необходимо для самостоятельной работы. Если кому-то нужен скандал, то вы хотя бы материалы для "рисования" скандалов подбирайте тщательнее, а то даже как-то неинтересно".