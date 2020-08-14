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Платформа РЄ опублікувала заяву про ймовірне прослуховування українського журналіста

П'ятниця, 14 серпня 2020, 18:28

Платформа Ради Європи для захисту журналістики та безпеки журналістів опублікувала інформацію про справу щодо ймовірного прослуховування у квартирі журналіста Михайла Ткача.

Джерело: "Радіо Свобода", платформа Ради Європи 

Пряма мова: "8 серпня 2020 року український журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив у поліцію про ознаки засобів прихованого прослуховування в його квартирі. В останні тижні Ткач отримував попередження від своїх джерел, його поінформували про можливу вказівку організувати спостереження для пошуку компрометуючої інформації про нього.

Поліція оглянула квартиру та виявила три отвори на спільному горищі, доступному з різних під’їздів, та отвір у кухонній стелі. Повідомляється, що поліція не доклала зусиль для виявлення слідів спроб встановити чи зняти прослуховування. Того ж дня Національна поліція порушила кримінальну справу за статтею "порушення недоторканності приватного життя".

Деталі: Подію віднесли до категорії  тих, які мають "охолоджувальний ефект" для свободи медіа в Україні.

Після оприлюднення повідомлення на платформі Ради Європи уряд України повинен офіційно відреагувати на заяву.

 

Наразі український уряд не надав РЄ пояснень щодо цієї справи.

Відповідне повідомлення платформа розмістила 13 серпня за поданням Європейської федерації журналістів – європейської регіональної організації Міжнародної федерації журналістів.

Що передувало: 8 серпня журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою.

За цим фактом київська поліція розпочала провадження за статтею "Порушення недоторканності приватного життя".

Водночас журналісти програми "Схеми" розповіли, що поліція не взяла під охорону приміщення, де було виявлено ознаки встановлення прослуховуючого пристрою.

Українська правда
Теми: ЄвропаЗМІУкраїнапрослуховування


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