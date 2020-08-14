Платформа СЕ опубликовала заявление о возможном прослушивания украинского журналиста

Платформа Совета Европы для защиты журналистики и безопасности журналистов опубликовала информацию о деле относительно вероятного прослушивания в квартире журналиста Михаила Ткача.

Источник: "Радио Свобода", платформа Совета Европы

Прямая речь: "8 августа 2020 года украинский журналист-расследователь Михаил Ткач сообщил в полицию о признаках средств скрытого прослушивания в его квартире. В последние недели Ткач получал предупреждения от своих источников, его проинформировали о возможном указании организовать наблюдение для поиска компрометирующей информации о нем.

Полиция осмотрела квартиру и обнаружила три отверстия на совместном чердаке, доступном из разных подъездов, и отверстие в кухонном потолке. Сообщается, что полиция не приложила усилий для выявления следов попыток установить или снять прослушивания. В тот же день Национальная полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни".

Детали: Событие отнесли к категории тех, которые имеют "охлаждающий эффект" для свободы СМИ в Украине.

После обнародования сообщения на платформе Совета Европы правительство Украины должно официально отреагировать на заявление.

Сейчас украинское правительство не предоставило СЕ объяснений по этому делу.

Соответствующее сообщение платформа разместила 13 августа после представления Европейской федерации журналистов - европейской региональной организации Международной федерации журналистов.

Что предшествовало: 8 августа журналистам программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.

По данному факту киевская полиция начала производства по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

В то же время журналисты программы "Схемы" рассказали, что полиция не взяла под охрану помещения, где были выявлены признаки установления прослушивающего устройства.