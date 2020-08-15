Ситуація з коронавірусом в Чернівецькій області є загрозливою — голова ОДА
14 серпня в Чернівецькій області зафіксували 170 нових випадки зараження коронавірусом. Одужали цього дня 46 пацієнтів.
Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова Осачука: "Ситуація з коронавірусом в області є загрозливою. І набагато більш тривожною, ніж вона була у квітні-травні. Але іншого шляху, крім як інформувати про ризики та закликати людей дотримуватися соціальної дистанції, немає.
Сподіваюся, нам вдасться достукатися до буковинців, перш ніж коронавірус вийде з-під контролю".
Деталі: Всього в лабораторії досліди 704 зразки.
Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.
Минулого тижня кількість хворих коливалася між 60 та 90 людей за добу. У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків.
Нагадаємо:
- Буковині загрожує "червона зона" через кількість заражень.
- 12 серпня в регіоні був рекорд від початку пандемії – 130 заражень.
- 13 серпня в області зафіксували ще більшу кількість нових хворих — 154 випадки.