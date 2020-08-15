Ситуація з коронавірусом в Чернівецькій області є загрозливою — голова ОДА

14 серпня в Чернівецькій області зафіксували 170 нових випадки зараження коронавірусом. Одужали цього дня 46 пацієнтів.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука: "Ситуація з коронавірусом в області є загрозливою. І набагато більш тривожною, ніж вона була у квітні-травні. Але іншого шляху, крім як інформувати про ризики та закликати людей дотримуватися соціальної дистанції, немає.

Сподіваюся, нам вдасться достукатися до буковинців, перш ніж коронавірус вийде з-під контролю".

Деталі: Всього в лабораторії досліди 704 зразки.

Довідково: На початку пандемії Буковина була рекордсменом серед інфікованих, але з часом кількість почала спадати.

Минулого тижня кількість хворих коливалася між 60 та 90 людей за добу. У липні в регіоні були рекорди одужань, а кількість хворих коливалася в межах декількох десятків.

Нагадаємо: