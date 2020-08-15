Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области является угрожающей — глава ОГА
14 августа в Черновицкой области зафиксировали 170 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели в этого день 46 пациентов.
Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Прямая речь Осачук: "Ситуация с коронавируса в области является угрожающей. И гораздо более тревожной, чем она была в апреле-мае.
Но другого пути, кроме как информировать о рисках и призывать людей соблюдать социальной дистанции, нет.
Надеюсь, нам удастся достучаться до буковинцев, прежде чем коронавирус выйдет из-под контроля".
Детали: Всего в лаборатории опыты 704 образцов.
Справка: В начале пандемии Буковина была рекордсменом среди инфицированных, но со временем количество начало спадать.
На прошлой неделе количество больных колебалась между 60 и 90 человек в сутки. В июле в регионе были рекорды выздоровлений, а количество больных колебалась в пределах нескольких десятков.
Напомним:
- Буковине угрожает "красная зона" из-за количества заражений.
- 12 августа в регионе был рекорд с начала пандемии - 130 заражений.
- 13 августа в области зафиксировали еще большее количество новых больных - 154 случая.