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Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области является угрожающей — глава ОГА

Суббота, 15 августа 2020, 06:21

14 августа в Черновицкой области зафиксировали 170 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели в этого день 46 пациентов.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачук: "Ситуация с коронавируса в области является угрожающей. И гораздо более тревожной, чем она была в апреле-мае.

Но другого пути, кроме как информировать о рисках и призывать людей соблюдать социальной дистанции, нет.

Надеюсь, нам удастся достучаться до буковинцев, прежде чем коронавирус выйдет из-под контроля".

Детали: Всего в лаборатории опыты 704 образцов.

Справка: В начале пандемии Буковина была рекордсменом среди инфицированных, но со временем количество начало спадать.

На прошлой неделе количество больных колебалась между 60 и 90 человек в сутки. В июле в регионе были рекорды выздоровлений, а количество больных колебалась в пределах нескольких десятков.

Напомним: 

  • Буковине угрожает "красная зона" из-за количества заражений.
  • 12 августа в регионе был рекорд с начала пандемии - 130 заражений.
  • 13 августа в области зафиксировали еще большее количество новых больных - 154 случая.

Темы: коронавирусЧерновицкая область


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