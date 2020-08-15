Платформа "Голос": "Лукашенко не міг набрати 80,1%"

Платформа "Голос", яку створили в об'єднаному штабі кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихоновської, опублікувала проміжний аналіз результатів президентських виборів.

Джерело: проміжний звіт ініціативи "Голос"

Дослівно: "Результати ЦВК і реальність настільки далекі один від одного, що це змушує громадян кожен день захищати свої голоси усіма можливими мирними способами. Команда платформи "Голос" зараз обробляє гігабайти даних, щоб допомогти людям відстояти свій вибір. Незважаючи на блокування інтернету, ми вже отримали і перевірили понад 500 тисяч сфотографованих бюлетенів і знайшли майже 300 виборчих дільниць, де підсумки голосування сфальсифіковані. Разом з усією країною ми виступаємо проти жорстокості і насильства, які дозволяє собі влада. І закликаємо зупинити всі дії, які пригнічують право людей на свободу і волевиявлення. Ми зібрали масивну базу даних, на основі якої вже зараз можемо впевнено заявляти: результати президентських виборів - сфальсифіковані".

Деталі: Унікальних підтверджених учасників на платформі "Голос" на момент публікації вже 1 065 510 осіб. Відправили фото свого заповненого виборчого бюлетеня 507 477 учасників ініціативи.

Фінальний звіт "Голосу" буде опублікований 18 серпня - після обробки всіх даних.

Що передувало:

Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів - у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихоновської - 10%.

За даними ЦВК, всього на виборах проголосувало 5 818 956 осіб, під час дострокового голосування - 2 806 640 осіб. За Лукашенко нібито проголосувало 80,1% (4 661 075 чоловік), за Тихоновської - 10,1% (588 622 особи), за Дмитрієва - 1,2% (70 671 особа), за Канопацкую - 1,67% (97 489 осіб), за Череченя - 1,14% (66 613 осіб). Проти всіх - 4,59% (267 360 осіб).

На сайті ЦВК РБ вже написано, що "Президентом Республіки Білорусь обраний Олександр Григорович Лукашенко".

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