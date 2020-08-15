Платформа "Голос": "Лукашенко не мог набрать 80,1%"

Платформа "Голос", которую создали в объединенном штабе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихоновской, опубликовала промежуточный анализ результатов президентских выборов.

Источник: промежуточный отчет инициативы "Голос"

Дословно: "Результаты ЦИК и реальность настолько далеки друг от друга, что это вынуждает граждан каждый день защищать свои голоса всеми возможными мирными способами. Команда платформы "Голос" сейчас обрабатывает гигабайты данных, чтобы помочь людям отстоять свой выбор. Несмотря на блокировки интернета, мы уже получили и проверили более 500 тысяч сфотографированных бюллетеней и нашли почти 300 избирательных участков, где итоги голосования сфальсифицированы. Вместе со всей страной мы выступаем против жестокости и насилия, которые позволяет себе власть. И призываем остановить все действия, которые подавляют право людей на свободу и волеизъявление. Мы собрали массивную базу данных, на основе которой уже сейчас можем уверенно заявлять: результаты президентских выборов — сфальсифицированы".

Детали: Уникальных подтвержденных участников на платформе "Голос" на момент публикации уже 1 065 510 человек. Отправили фото своего заполненного избирательного бюлетеня 507 477 участников инициативы.

Финальный отчет "Голоса" будет опубликован 18 августа — после обработки всех данных.

Что предшествовало:

Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

По данным ЦИК, всего на выборах проголосовало 5 818 956 человек, во время досрочного голосования — 2 806 640 человек. За Лукашенко якобы проголосовало 80,1% (4 661 075 человек), за Тихановскую — 10,1% (588 622 человека), за Дмитриева — 1,2% (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Череченя — 1,14% (66 613 человек). Против всех — 4,59% (267 360 человек).

(4 661 075 человек), (588 622 человека), за Дмитриева — 1,2% (70 671 человек), за Канопацкую — 1,67% (97 489 человек), за Череченя — 1,14% (66 613 человек). Против всех — 4,59% (267 360 человек). На сайте ЦИК РБ уже написано, что "Президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко".

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Напомним: