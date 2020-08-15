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Снова антирекорд: 1847 новых случаев коронавируса

Суббота, 15 августа 2020, 08:55
Снова антирекорд: 1847 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки, 14 августа, в Украине выявлено 1847 новых случаев коронавируса. 33 больных умерли, 633 – выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской области области – 254. Также рекордное количество больных в Киеве – 232.

170 случаев зафиксировано прошедшие сутки в Черновицкой области, 166 – во Львовской области, 148 – на Прикарпатье. В Одесской области – 139 случаев.

Больше всего больных (6 человек) 14 августа умерли во Львовской области, 5 – в Одесской, по 4 – в Закарпатской и Харьковской. 3 человека умерли в Киевской области.

Еще по 2 смерти зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях. По 1 человеку стали жертвами коронавируса в Киеве, а также в Ровенской, Волынской, Тернопольской, Черниговской областях.

Что предшествовало: Предыдущий антирекорд суточного количества случаев коронавируса был зафиксирован 13 августа - заболело 1732 человека.

13 августа общее количество заражений коронавирусом SARS CoV 2 в Украине превысило количество зафиксированных с конца 2019 года больных в Китае, откуда распространилась пандемия.

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Украинская правда
Темы: коронавирус
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