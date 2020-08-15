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Судновласник Delfi хотів через суд заборонити його евакуацію – Криклій

Субота, 15 серпня 2020, 13:22
Судновласник Delfi хотів через суд заборонити його евакуацію – Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що судновласник танкера Delfi намагався через суд перешкодити евакуації судна.

Джерело: Криклій у Facebook

Дослівно: "Злий задум чи просто божевілля. Але судновласник Delfi подав у Господарський суд м.Києва позов до АМПУ з клопотанням заборонити вчиняти будь-які дії по відношенню до судна. Дійсно, навіщо його ліквідовувати з пляжу, нікому ж "не заважає".

Добре, що суд відмовив їм у задоволенні їх клопотання про забезпечувальні заходи, і ми продовжуємо роботи з евакуації. Але сильно злить відчуття того, що ті хто створили та не вирішили проблеми й надалі продовжують їх додавати і заважати.

Гадаю, що вже таки час правоохоронцям детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника Delfi – Mister Drake PC на території України і яку мету вони переслідують своїми діями".

Що передувало: 10 серпня біля затонулого на одеському пляжі бункерувальника "Delfi" почались підготовчі роботи – плавучий підйомний кран "Атлас-4" розбирав кам’яну гряду біля корпусу судна.

23 липня АМПУ оголосила тендер майже на 25 мільйонів гривень за евакуацію судна з пляжу за пришвидшеною процедурою, оскільки комісія ДСНС визнала аварію судна надзвичайною ситуацією місцевого рівня.

Раніше компанії Smart Marine Concept, яку винайняв судновласник, заборонили продовжувати роботи з евакуації судна. Вони працювали над цим з травня, просили часу до 8 серпня, але після 20 липня капітан одеського порту не став продовжувати їм дозвіл на роботи.

У Smart Marine Concept рвалися та розпліталися канати, якими вони намагались підняти судно.

Передісторія:

  • Судно Delfi сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019 року. До цього бункерувальник кілька днів дрейфував акваторією Одеської затоки.
  • В акті розслідування аварії з танкером-бункерувальником Delfi, який оприлюднила Державна служба морського і річкового транспорту України, власником судна називають компанію Mister Drake PC, офіс якої розташований у Лондоні.
  • На початку серпня капітан судна Анатолій Слинько визнав свою провину в порушенні правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту (ч.1 ст.276 кримінального кодексу України). Капітана засудили до року обмеження волі умовно.

Українська правда
Теми: ОдесакорабліМінінфраструктури
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