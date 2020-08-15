Судовладелец Delfi хотел через суд запретить его эвакуацию – Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что судовладелец танкера Delfi пытался через суд помешать эвакуации судна.
Источник: Криклий в Facebook
Дословно: "Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает".
Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении их ходатайства об обеспечительных мерах, и мы продолжаем работы по эвакуации. Но сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать.
Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Delfi – Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями".
Что предшествовало: 10 августа у затонувшего на одесском пляже бункеровщика "Delfi" начались подготовительные работы –плавучий подъемный кран "Атлас-4" разбирал каменный гряду у корпуса судна.
23 июля АМПУ объявила тендер почти на 25 миллионов гривен за эвакуацию судна с пляжа по ускоренной процедуре, поскольку комиссия ГСЧС признала аварию судна чрезвычайной ситуацией местного уровня.
Ранее компании Smart Marine Concept, которую нанял судовладелец, запретили продолжать работы по эвакуации судна. Они работали над этим с мая, просили времени до 8 августа, но после 20 июля капитан одесского порта не стал продолжать им разрешение на работы.
У Smart Marine Concept рвались и расплетались канаты, которыми они пытались поднять судно.
Предыстория:
- Судно Delfi село на мель вблизи одесского пляжа 22 ноября 2019 года. До того бункеровщик несколько дней дрейфовал по акватории Одесского залива.
- В акте расследования аварии с танкером-бункеровщика Delfi, который обнародовала Государственная служба морского и речного транспорта Украины, владельцем судна называют компанию Mister Drake PC, офис которой расположен в Лондоне.
- В начале августа капитан судна Анатолий Слынько признал свою вину в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч.1 ст.276 Уголовного кодекса Украины). Капитана приговорили к году ограничения свободы условно.