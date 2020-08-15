Судовладелец Delfi хотел через суд запретить его эвакуацию – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что судовладелец танкера Delfi пытался через суд помешать эвакуации судна.

Источник: Криклий в Facebook

Дословно: "Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает".

Хорошо, что суд отказал им в удовлетворении их ходатайства об обеспечительных мерах, и мы продолжаем работы по эвакуации. Но сильно злит ощущение того, что те, кто создали и не решили проблемы и в дальнейшем продолжают их добавлять и мешать.

Думаю, что уже таки время правоохранителям подробнее ознакомиться с деятельностью судовладельца Delfi – Mister Drake PC на территории Украины и какую цель они преследуют своими действиями".

Что предшествовало: 10 августа у затонувшего на одесском пляже бункеровщика "Delfi" начались подготовительные работы –плавучий подъемный кран "Атлас-4" разбирал каменный гряду у корпуса судна.

23 июля АМПУ объявила тендер почти на 25 миллионов гривен за эвакуацию судна с пляжа по ускоренной процедуре, поскольку комиссия ГСЧС признала аварию судна чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Ранее компании Smart Marine Concept, которую нанял судовладелец, запретили продолжать работы по эвакуации судна. Они работали над этим с мая, просили времени до 8 августа, но после 20 июля капитан одесского порта не стал продолжать им разрешение на работы.

У Smart Marine Concept рвались и расплетались канаты, которыми они пытались поднять судно.

Предыстория: