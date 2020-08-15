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Лукашенко обговорив із Путіним врегулювання "проблем" у Білорусі

Субота, 15 серпня 2020, 13:47
Лукашенко обговорив із Путіним врегулювання проблем у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: державне агентство БЕЛТА з посиланням на прес-службу президента Білорусі, сайт Кремля

Деталі: Як ідеться в повідомленні, президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь.

Водночас у прес-службі президента РФ повідомили, що розмова відбулася за ініціативою білоруської сторони.

Дослівно: "Олександр Лукашенко інформував про ситуацію в Білорусі, що склалася після президентських виборів.

З обох сторін висловлено впевненість, що всі проблеми, які виникли, будуть незабаром врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідній співпраці двох країн в рамках Союзної держави.

У зв'язку з поверненням напередодні до Росії раніше затриманих у Білорусі 32 громадян дана позитивна оцінка тісній взаємодії профільних відомств з даного питання.

Домовлено про продовження регулярних контактів на різних рівнях і підтверджений настрій на зміцнення союзницьких відносин, що в повній мірі відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусії".

Що передувало: Раніше в суботу президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має намір обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки вважає її загрозою не лише Білорусі, але й Росії. 

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія
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