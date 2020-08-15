Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: державне агентство БЕЛТА з посиланням на прес-службу президента Білорусі, сайт Кремля

Деталі: Як ідеться в повідомленні, президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь.

Водночас у прес-службі президента РФ повідомили, що розмова відбулася за ініціативою білоруської сторони.

Дослівно: "Олександр Лукашенко інформував про ситуацію в Білорусі, що склалася після президентських виборів.

З обох сторін висловлено впевненість, що всі проблеми, які виникли, будуть незабаром врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідній співпраці двох країн в рамках Союзної держави.

У зв'язку з поверненням напередодні до Росії раніше затриманих у Білорусі 32 громадян дана позитивна оцінка тісній взаємодії профільних відомств з даного питання.

Домовлено про продовження регулярних контактів на різних рівнях і підтверджений настрій на зміцнення союзницьких відносин, що в повній мірі відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусії".

Що передувало: Раніше в суботу президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має намір обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки вважає її загрозою не лише Білорусі, але й Росії.

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