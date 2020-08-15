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Лукашенко обговорив із Путіним ситуацію "всередині й навколо" Білорусі

Субота, 15 серпня 2020, 13:47

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: державне агентство БЕЛТА з посиланням на прес-службу президента Білорусі

Деталі: Як ідеться в повідомленні, президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь.

Що передувало: Раніше в суботу президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має намір обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки вважає її загрозою не лише Білорусі, але й Росії. 

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія


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