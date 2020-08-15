Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: державне агентство БЕЛТА з посиланням на прес-службу президента Білорусі

Деталі: Як ідеться в повідомленні, президенти обговорили ситуацію, яка складається всередині і навколо Республіки Білорусь.

Що передувало: Раніше в суботу президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що має намір обговорити ситуацію в країні з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки вважає її загрозою не лише Білорусі, але й Росії.

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