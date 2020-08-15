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Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию "внутри и вокруг" Беларуси

Суббота, 15 августа 2020, 13:47

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси

Детали: Как говорится в сообщении, президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.

Что предшествовало: Ранее в субботу президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить ситуацию в стране с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку считает ее угрозой не только Беларуси, но и России.

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьРосcия


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