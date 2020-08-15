Лукашенко обсудил с Путиным урегулирование "проблем" в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник: государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси, сайт Кремля
Детали: Как говорится в сообщении, президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.
В то же время, в пресс-службе президента РФ сообщили, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
Дословно: "Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов.
С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.
В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу.
Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии".
Что предшествовало: Ранее в субботу президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить ситуацию в стране с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку считает ее угрозой не только Беларуси, но и России.
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Напомним:
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
- Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.