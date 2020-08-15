Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси, сайт Кремля

Детали: Как говорится в сообщении, президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.

В то же время, в пресс-службе президента РФ сообщили, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Дословно: "Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов.

С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства.

В связи с состоявшимся накануне возвращением в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан дана позитивная оценка тесному взаимодействию профильных ведомств по данному вопросу.

Условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях и подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии".

Что предшествовало: Ранее в субботу президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить ситуацию в стране с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку считает ее угрозой не только Беларуси, но и России.

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Напомним: