Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: государственное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси

Детали: Как говорится в сообщении, президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.

Что предшествовало: Ранее в субботу президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить ситуацию в стране с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку считает ее угрозой не только Беларуси, но и России.

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