У РФ заявили, що виготовили першу партію вакцини від коронавірусу

У РФ заявили, що перша партія вакцини від коронавірусу COVID-19, розроблена центром імені Гамалії, вже виготовлена.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Росії

Деталі: Про початок виробництва в міністерстві заявили раніше в суботу.

Директор Центру імені Гамалії Олександр Гінзбург заявляв раніше, що виробництва вакцини від коронавірусу в 5 млн доз на місяць планується досягти в грудні-січні, повністю країна буде забезпечена препаратом протягом року.

Виготовлятися вакцина буде на фармацевтичному заводі "Біннофарм" у Зеленограді (входить в АФК "Система"). АФК "Система" повідомила, що завод "Біннофарм" може виготовляти близько 1,5 млн доз вакцини на рік.

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19, і його донька уже зробила щеплення.

В українському Міністерстві охорони здоров'я вказали на головні недоліки розробленої в Росії вакцини від коронавірусу.

Розкритикували російську вакцину також у США та Німеччині.

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