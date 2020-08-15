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У РФ заявили, що виготовили першу партію вакцини від коронавірусу

Субота, 15 серпня 2020, 14:31
У РФ заявили, що виготовили першу партію вакцини від коронавірусу
фото: МОЗ Росії

У РФ заявили, що перша партія вакцини від коронавірусу COVID-19, розроблена центром імені Гамалії, вже виготовлена.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я Росії

Деталі: Про початок виробництва в міністерстві заявили раніше в суботу.

Директор Центру імені Гамалії Олександр Гінзбург заявляв раніше, що виробництва вакцини від коронавірусу в 5 млн доз на місяць планується досягти в грудні-січні, повністю країна буде забезпечена препаратом протягом року.

Виготовлятися вакцина буде на фармацевтичному заводі "Біннофарм" у Зеленограді (входить в АФК "Система"). АФК "Система" повідомила, що завод "Біннофарм" може виготовляти близько 1,5 млн доз вакцини на рік.

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін заявив, що в РФ зареєстрували першу у світі вакцину від COVID-19, і його донька уже зробила щеплення.

В українському Міністерстві охорони здоров'я вказали на головні недоліки розробленої в Росії вакцини від коронавірусу.

Розкритикували російську вакцину також у США та Німеччині

Читайте також: Російська вакцина від COVID-19. Оцінки ВООЗ та експертів

Передісторія: 

  • На початку червня російське Міноборони оголосило, що в країні починають клінічні випробування вітчизняної вакцини від коронавірусу на добровольцях з числа військовослужбовців, їх вже відібрали.
  • 21 липня перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков заявив, що перша російська вакцина від COVID-19 уже готова.

Українська правда
Теми: Росіякоронавірус
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