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В РФ заявили, что произвели первую партию вакцины от коронавируса

Суббота, 15 августа 2020, 14:31
фото: Минздрав России

В РФ заявили, что первая партия вакцины от коронавируса COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи, уже произведена.

Источник: Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минздрава России

Детали: О начале производства в министерстве заявили ранее в субботу.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ранее, что производства вакцины от коронавируса в 5 млн доз в месяц планируется достичь в декабре-январе, полностью страна будет обеспечена препаратом в течение года.

Производиться вакцина будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). АФК "Система" сообщила, что завод "Биннофарм" может производить около 1,5 млн доз вакцины в год.

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 и его дочь уже вакцинировалась.

В украинском Министерстве здравоохранения указали на главные недостатки разработанной в России вакцины от коронавируса.

Раскритиковали российскую вакцину также в США и Германии

Предыстория:

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирус


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