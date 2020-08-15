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РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta

Субота, 15 серпня 2020, 17:58

МВС Росії оголосило в розшук Степана Путило, засновника телеграм-каналу Nexta, що оперативно висвітлює протести у Білорусі.

Джерело: база даних МВС РФ

Деталі: На сайті російського силового відомства вказано, що Путило перебуває у розшуку. Які саме правопорушення йому інкримінують, не вказано.

Інформація про оголошення в розшук на ресурсі МВС Росії з'явилася після того, як Степана Путила оголосили в розшук на території Білорусі.

 

Скрін бази розшуку МВС РФ

Нагадаємо: МВС Білорусі порушило кримінальну справу проти засновника опозиційних телеграм-каналів NEXTA і NEXTA Live Степана Путила (також відомий як Степан Свєтлов) та оголосило його в розшук.

Телеграм-канали NEXTA і NEXTA Live детально висвітлюють акції протесту в Білорусі, на них регулярно з'являються фото, відео та коментарі очевидців заворушень.

Українська правда
Теми: БілорусьопозиціяЗМІактивісти


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