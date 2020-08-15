РФ разыскивает основателя оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta

МВД России объявило в розыск Степана Путило, основателя телеграмм-канала Nexta, который оперативно освещает протесты в Беларуси.

Источник: база данных МВД РФ

Детали: На сайте российского силового ведомства указано, что Путило находится в розыске. Какие именно правонарушения ему инкриминируют, не указано.

Информация об объявлении в розыск на ресурсе МВД России появилась после того, как Степана Путило объявили в розыск на территории Беларуси.

Скрин базы розыска МВД РФ

Напомним: МВД Беларуси возбудило уголовное дело против основателя оппозиционных телеграм-каналов NEXTA и NEXTA Live Степана Путило (также известен как Степан Светлов) и объявило его в розыск.

NEXTA и NEXTA Live подробно освещают акции протеста в Беларуси, на них регулярно появляются фото, видео и комментарии очевидцев.