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РФ разыскивает основателя оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta

Суббота, 15 августа 2020, 17:58
РФ разыскивает основателя оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta

МВД России объявило в розыск Степана Путило, основателя телеграмм-канала Nexta, который оперативно освещает протесты в Беларуси.

Источник: база данных МВД РФ

Детали: На сайте российского силового ведомства указано, что Путило находится в розыске. Какие именно правонарушения ему инкриминируют, не указано.

Информация об объявлении в розыск на ресурсе МВД России появилась после того, как Степана Путило объявили в розыск на территории Беларуси.

Скрин базы розыска МВД РФ
Скрин базы розыска МВД РФ

Напомним: МВД Беларуси возбудило уголовное дело против основателя оппозиционных телеграм-каналов NEXTA и NEXTA Live Степана Путило (также известен как Степан Светлов) и объявило его в розыск.

NEXTA и NEXTA Live подробно освещают акции протеста в Беларуси, на них регулярно появляются фото, видео и комментарии очевидцев.

Украинская правда

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Темы: БеларусьоппозицияСМИактивисты
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