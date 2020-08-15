ЗМІ дізналися, хто керував жорстоким розгоном демонстрантів у Мінську

Побиттям людей та затриманнями у Мінську 10 серпня командував відставний командир так званого "ескадрону смерті" Дмитро Павліченко.

Джерело: Нова газета

Деталі: Кореспондент "Нової газети" в Білорусі Ірина Халіп розповіла, що 25 березня 2006 року під час антиурядових мітингів проти протестуючих виступив спецназ внутрішніх військ - військова частина 3214, командиром цієї частини тоді був Дмитро Павліченко.

Саме він керував розгоном акції. За її словами, він наказав підривати світлошумові гранати і застосовувати газ проти людей.

Пряма мова: "Коли в центрі Мінська у день (нинішніх - УП) виборів розірвалася перша світлошумова граната, я подумала: "Зовсім як тоді, коли Павліченко командував..." На наступний день той самий Павліченко, вже 11 років як відставний, командував побиттям і затриманнями мінчан. Між вибухами тих гранат пройшло 14 років.

Саме Дмитра Павліченка підозрюють в створенні "ескадрону смерті", який знищував у 1999-2000 роках політичних опонентів Олександра Лукашенка. Точніше, у виконанні наказів, які віддавали тодішні глава Ради безпеки Віктор Шейман і міністр внутрішніх справ Юрій Сіваков".

Дмитро Павліченко

Додатково: Один з опозиційних білоруських телеграм-каналів також повідомляв 10 серпня, що на проспекті Переможців у Мінську затриманнями керував Дмитро Павліченко - екс-командир військової частини 3214, екс-командир СОБРа, який зараз очолює Білоруську асоціацію ветеранів підрозділів спеціального призначення військ МВС "Честь".

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