Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЗМІ дізналися, хто керував жорстоким розгоном демонстрантів у Мінську

Субота, 15 серпня 2020, 20:01
Дмитро Павліченко Фото: sb.by

Побиттям і затриманням у Мінську 10 серпня командував відставний командир так званого "ескадрону смерті" Дмитро Павліченко.

Джерело: Нова газета

Деталі: Кореспондент "Нової газети" в Білорусі Ірина Халіп розповіла, що 25 березня 2006 року під час антиурядових мітингів проти протестуючих виступив спецназ внутрішніх військ - військова частина 3214, командиром цієї частини тоді був Дмитро Павліченко.

Саме він керував розгоном акції. За її словами, він наказав підривати світлошумові гранати і застосовувати газ проти людей.

Пряма мова: "Коли в центрі Мінська у день (нинішніх - УП) виборів розірвалася перша світлошумова граната, я подумала: "Зовсім як тоді, коли Павліченко командував..." На наступний день той самий Павліченко, вже 11 років як відставний, командував побиттям і затриманнями мінчан. Між вибухами тих гранат пройшло 14 років.

Саме Дмитра Павліченка підозрюють в створенні "ескадрону смерті", який знищував у 1999-2000 роках політичних опонентів Олександра Лукашенка. Точніше, у виконанні наказів, які віддавали тодішні глава Ради безпеки Віктор Шейман і міністр внутрішніх справ Юрій Сіваков".

Дмитро Павліченко
Дмитро Павліченко

Додатково: Один з опозиційних білоруських телеграм-каналів також повідомляв 10 серпня, що на проспекті Переможців у Мінську затриманнями керував Дмитро Павліченко - екс-командир військової частини 3214, екс-командир СОБРа, який зараз очолює Білоруську асоціацію ветеранів підрозділів спеціального призначення військ МВС "Честь".

Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко через масові протести в країні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Теми: Білорусьмітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗагибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського

РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta

Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Відео, фотоУ небо над окупованим Кримом запустили великий український прапор

У Лукашенка планують втечу до Росії - Bloomberg

фото, відеоУ Мінську на місце загибелі активіста прийшли десятки тисяч людей

Усі новини...
Білорусь
Українських журналістів, затриманих у Мінську, евакуювали в Україну
Загибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського
Лукашенко відмовився від міжнародного посередництва
Останні новини
20:01
фотоЗМІ дізналися, хто керував жорстоким розгоном демонстрантів у Мінську
19:24
У Франції проти Nestle подали позов через тонни загиблої риби
19:10
Українських журналістів, затриманих у Мінську, евакуювали в Україну
18:53
У Києві та двох областях зайняті понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19
18:40
фотоЗагибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського
18:06
Лукашенко відмовився від міжнародного посередництва
17:58
РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta
17:37
"Інтерпайп" Пінчука: металобрухт "Укрзалізниці" дістається не металургам, а перекупникам
17:31
Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"
17:12
На Валерія Цепкала завели кримінальну справу про хабар
Усі новини...