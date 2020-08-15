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СМИ узнали, кто руководил жестоким разгоном демонстрантов в Минске

Суббота, 15 августа 2020, 20:01
СМИ узнали, кто руководил жестоким разгоном демонстрантов в Минске
Дмитрий Павличенко Фото: sb.by

Избиениями и задержаниями в Минске 10 августа командовал отставной командир так называемого "эскадрона смерти" Дмитрий Павличенко.

Источник: Новая газета

Детали: Корреспондент "Новой газеты" в Беларуси Ирина Халип рассказала, что 25 марта 2006 года во время антиправительственных митингов против протестующих выступил спецназ внутренних войск — войсковая часть 3214, командиром этой части тогда был Дмитрий Павличенко.

Именно он командовал разгоном акции. По ее словам, он приказал взрывать светошумовые гранаты и применять газ против людей.

Прямая речь: "Когда в центре Минска в день (нынешних - УП) выборов разорвалась первая светошумовая граната, я подумала: "Совсем как тогда, когда Павличенко командовал…" На следующий день тот самый Павличенко, уже 11 лет как отставной, командовал избиениями и задержаниями минчан. Между взрывами тех гранат прошло 14 лет.

Именно Дмитрия Павличенко подозревают в создании "эскадрона смерти", уничтожавшего в 1999–2000 годах политических противников Александра Лукашенко. Точнее, в выполнении приказов, которые отдавали тогдашние глава совбеза Виктор Шейман и министр внутренних дел Юрий Сиваков".

Дмитрий Павличенко
Дмитрий Павличенко

Дополнительно: Один из оппозиционных белорусских телеграм-каналов также сообщал 10 августа, что на проспекте Победителей в Минске задержаниями руководил Дмитрий Павличенко — экс-командир воинской части 3214, экс-командир СОБРа, который сейчас возглавляет Белорусскую ассоциацию ветеранов подразделений специального назначения войск МВД "Честь".

Напомним:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за массовых протестов в стране провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Темы: Беларусьмитинги
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