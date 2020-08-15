Штаб ООС: 20 днів поспіль серед військових бойових втрат й поранень немає

У штабі операції Об'єднаних сил заявили, що з 27 липня серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

Джерело: вечірнє зведення щодо ситуації на Донбасі

Деталі: У зведенні зазначається, що українські воїни "дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню".

Від початку поточної доби у смугах відповідальності бойових бригад ЗСУ в районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, а на всіх ділянках фронту "спостерігалася тиша".

Дослівно: "Двадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Наші захисники не втрачають пильності та готові миттєво реагувати на будь які зміни оперативної обстановки".

Нагадаємо: з 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.