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Штаб ООС: 20 дней подряд среди военных боевых потерь и раненых нет

Суббота, 15 августа 2020, 20:38
Штаб ООС: 20 дней подряд среди военных боевых потерь и раненых нет

В штабе операции Объединенных сил заявили, что с 27 июля среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Источник: вечерняя сводка о ситуации на Донбассе

Детали: В сводке отмечается, что украинские воины "придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня".

С начала текущих суток в районах ответственности боевых бригад ВСУ нарушений со стороны противника не зафиксировано, а на всех участках фронта "наблюдалась тишина".

Дословно: "Двадцатые сутки подряд, с момента оглашения режима прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

Напомним: с 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассОРДЛО
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