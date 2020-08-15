Протести у Білорусі: Путін пообіцяв Лукашенку військову допомогу
Росія при першому запиті білоруської влади надасть "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі".
Джерело: Олександр Лукашенко, якого цитує БЕЛТА
Деталі: У суботу, 15 серпня, на нараді у Центрі стратегічного управління в Міноборони Білорусі Лукашенко розкрив деталі своєї розмови з Володимиром Путіним.
Пряма мова: "Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало - абсолютно обізнаний в тому, що відбувається. І ми з ним (Володимиром Путіним - УП) домовилися: при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь".
Читайте також:
"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників
Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні
Нагадаємо:
- Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
- Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
- Через ситуацію, що склалася, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.