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Протести у Білорусі: Путін пообіцяв Лукашенку військову допомогу

Субота, 15 серпня 2020, 20:50

Росія при першому запиті білоруської влади надасть "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі".

Джерело: Олександр Лукашенко, якого цитує БЕЛТА

Деталі: У суботу, 15 серпня, на нараді у Центрі стратегічного управління в Міноборони Білорусі Лукашенко розкрив деталі своєї розмови з Володимиром Путіним.

Пряма мова: "Коли мова йде про військову складову, у нас є договір з Російською Федерацією в рамках Союзної держави і ОДКБ. Якраз ці моменти підходять під цей договір. Тому сьогодні з президентом Росії у мене відбулася тривала, докладна розмова про ситуацію. Повинен сказати, мене навіть трохи здивувало - абсолютно обізнаний в тому, що відбувається. І ми з ним (Володимиром Путіним - УП) домовилися: при першому ж нашому запиті буде надано всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Республіки Білорусь".

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • Через ситуацію, що склалася, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.



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