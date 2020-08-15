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Протесты в Беларуси: Путин пообещал Лукашенко военную помощь

Суббота, 15 августа 2020, 20:50
Протесты в Беларуси: Путин пообещал Лукашенко военную помощь

Россия при первом запросе белорусских властей окажет "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси" в случае внешних военных угроз.

Источник: Александр Лукашенко, которого цитирует БЕЛТА

Детали: В субботу, 15 августа, на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Беларуси Лукашенко раскрыл детали своего разговора с Владимиром Путиным.

Прямая речь: "Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним (Владимиром Путиным - УП) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь".

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Напомним:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Из-за сложившейся ситуации Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

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