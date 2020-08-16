В Білорусі поховають кандидата в майстри спорту, який помер після затримання

В Гомелі поховають кандидата в майстри спорту з плавання, 25-річного Олександра Вихор, який помер після затримання ОМОНом.

Джерело: телеграм-канал NEXTA

Дослівно: "Олександр Вихор з міста Гомель загинув від дій силовиків. Під час затримання Олександру стало погано, медичну допомогу йому вчасно не надали. Молода людина померла".

Деталі: Його мати Світлана розповіла TUT.BY що син не брав участі в акції протесту, а їхав до дівчини. За словами матері, Олександр - людина без шкідливих звичок, з вищою освітою, кандидат в майстри спорту з плавання - був аполітичний: не знав усіх кандидатів в президенти, не голосував на виборах. "Швидше за все, його схопили на зупинці ...", - припускає Світлана.

10 серпня о 5:12 він подзвонив рідним з незнайомого номера. Сказав, що його затримали з невідомої причини, обіцяв передзвонити. 12 серпня сім'я Вихор поїхала у відділення міліції писати заяву про зникнення людини. Дізнавшись прізвище Світлани, співробітники міліції запросили її в кімнату, де на столі стояв стакан з водою. Їй сказали, що Олександр помер.

"Вранці 13 серпня ми дзвонили слідчому, щоб дізнатися, як просувається справа по загиблому Саші. Нас поправили: "Він не загинув. Він помер від передозування наркотиків". Що? Так він навіть не курив ніколи!"- розповіла сестра Олександра Ольга.

Деталі: Прощання з ним відбудеться вже сьогодні о 12:00 у храмі Архангела Михайла в Гомелі.

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