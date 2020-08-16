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В Беларуси похоронят кандидата в мастера спорта, который умер после задержания

Воскресенье, 16 августа 2020, 00:36

В Гомеле похоронят кандидата в мастера спорта по плаванию, 25-летнего Александра Вихор, который умер после задержания ОМОНом 9 августа.

Источник: телеграмм канал NEXTA

Дословно: "Александр Вихрь из города Гомель погиб от действий силовиков. Во время задержания Александру стало плохо, медицинская помощь ему вовремя не оказали. Молодой человек умер".

Детали: Его мать Светлана рассказала TUT.BY что сын не участвовал в акции протеста, а ехал к девушке. По словам матери, Александр — человек без вредных привычек, с высшим образованием, кандидат в мастера спорта по плаванию — был аполитичен: не знал всех кандидатов в президенты, не голосовал на выборах. "Скорее всего, его схватили на остановке…", — предполагает Светлана.

10 августа в 5:12 он позвонил родным с незнакомого номера. Сказал, что его задержали по неизвестной причине, обещал перезвонить. 12 августа семья Вихор поехала в отделение милиции писать заявление о пропаже человека. Узнав фамилию Светланы, сотрудники милиции пригласили ее в комнату, где на столе стоял стакан с водой. И сказали, что ее сын умер.

"Утром 13 августа мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело по погибшему Саше. Нас поправили: „Он не погибший. Он умер от передозировки наркотиков". Что? Да он даже не курил никогда!" — рассказала сестра Александра Ольга.

Детали: Прощание с Алекандром состоится уже сегодня в 12:00 в храме Архангела Михаила в Гомеле.

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Напомним:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Из-за сложившейся ситуации Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьпыткиЛукашенко
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