Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси похоронят кандидата в мастера спорта, который умер после задержания

Воскресенье, 16 августа 2020, 00:36

В Гомеле похоронят кандидата в мастера спорта по плаванию, 25-летнего Александра Вихор, который умер после задержания ОМОНом 9 августа.

Источник: телеграмм канал NEXTA

Дословно: "Александр Вихрь из города Гомель погиб от действий силовиков. Во время задержания Александру стало плохо, медицинская помощь ему вовремя не оказали. Молодой человек умер".

Детали: Его мать Светлана рассказала TUT.BY что сын не участвовал в акции протеста, а ехал к девушке. По словам матери, Александр — человек без вредных привычек, с высшим образованием, кандидат в мастера спорта по плаванию — был аполитичен: не знал всех кандидатов в президенты, не голосовал на выборах. "Скорее всего, его схватили на остановке…", — предполагает Светлана.

10 августа в 5:12 он позвонил родным с незнакомого номера. Сказал, что его задержали по неизвестной причине, обещал перезвонить. 12 августа семья Вихор поехала в отделение милиции писать заявление о пропаже человека. Узнав фамилию Светланы, сотрудники милиции пригласили ее в комнату, где на столе стоял стакан с водой. И сказали, что ее сын умер.

"Утром 13 августа мы звонили следователю, чтобы узнать, как продвигается дело по погибшему Саше. Нас поправили: „Он не погибший. Он умер от передозировки наркотиков". Что? Да он даже не курил никогда!" — рассказала сестра Александра Ольга.

Детали: Прощание с Алекандром состоится уже сегодня в 12:00 в храме Архангела Михаила в Гомеле.

Напомним:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко из-за массовых протестов в стране провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Темы: БеларусьпыткиЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина приняла мягкое заявление по Беларуси и не решилась на непризнание выборов

Протесты в Беларуси: Путин пообещал Лукашенко военную помощь

фотоСМИ узнали, кто руководил жестоким разгоном демонстрантов в Минске

видео, фотоГибель активиста: AP опубликовало момент ранения Тарайковского

РФ разыскивает основателя оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta

Официальная Литва уже считает Лукашенко "бывшим президентом Беларуси"

Все новости...
Беларусь
Штаб Тихановской: О перерасчете голосов не может быть и речи, мы видели как в котельных жгут бюллетени
Беларусь: Глава МИД Канады провел переговоры с Тихановской и пообещал помощь
Лукашенко приказал перебросить десантников к западной границе Беларуси
Последние новости
01:33
Штаб Тихановской: О перерасчете голосов не может быть и речи, мы видели как в котельных жгут бюллетени
00:36
В Беларуси похоронят кандидата в мастера спорта, который умер после задержания
23:58
Шеф туристического управления Ирландии ушел в отставку после отдыха в Италии
23:49
Беларусь: Глава МИД Канады провел переговоры с Тихановской и пообещал помощь
23:18
Лукашенко приказал перебросить десантников к западной границе Беларуси
22:40
Известный экс-нардеп решил баллотироваться в мэры Киева
22:01
Украина приняла мягкое заявление по Беларуси и не решилась на непризнание выборов
21:33
Коронакризис: украинская экономика начала восстанавливаться – Шмыгаль
20:50
Протесты в Беларуси: Путин пообещал Лукашенко военную помощь
20:38
видеоШтаб ООС: 20 дней подряд среди военных боевых потерь и раненых нет
Все новости...