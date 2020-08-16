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Штаб Тихановської: Про перерахунок голосів не може бути й мови, ми бачили як в котельнях палять бюлетені

Неділя, 16 серпня 2020, 01:33
Штаб Тихановської: Про перерахунок голосів не може бути й мови, ми бачили як в котельнях палять бюлетені

Штаб кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської виступає проти перерахунку голосів та проведення другого туру виборів.

Джерело: прессекретар Тихановської Ганна Красуліна в етері "Ехо Москви".

Пряма мова: "Ні про який другий тур мови бути не може. Ні про який перерахунок голосів, а зараз ходять ідеї перерахувати, теж мови бути не може, тому що ми вже бачимо свідоцтва, фотографії, як в котельних палять бюлетені. Ми знаємо, що бюлетені знищені".

Красуліна висловила впевненість, що міжнародне співтовариство визнає Тихановську новим президентом Білорусі.

"Ми думаємо, що так, (визнають - ред). Вже пішли заяви від ряду країн про те, що так і повинно статися. Принаймні колишній президент Республіки Білорусь не отримав більшості на виборах і він повинен піти".

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко через масові протести в країні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Теми: БілорусьвибориТихановськаЛукашенко
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