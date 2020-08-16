Штаб Тихановской: О перерасчете голосов не может быть и речи, мы видели как в котельных жгут бюллетени
Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской выступает против пересчета голосов и проведения второго тура выборов.
Источник: пресс секретарь Тихановской Анна Красулина в эфире "Эхо Москвы".
Прямая речь: "Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени. Мы знаем, что бюллетени уничтожены".
Красулина выразила уверенность, что международное сообщество признает Тихановскую новым президентом Белоруси.
"Мы думаем, что да, [признают]. Уже последовали заявления от ряда стран о том, что так и должно произойти. По крайней мере, что прежний президент Республики Беларусь не получил большинства на выборах и он должен уйти".
Читайте также:
"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников
Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине
Напомним:
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
- Из-за сложившейся ситуации Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.