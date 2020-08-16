Штаб Тихановской: О перерасчете голосов не может быть и речи, мы видели как в котельных жгут бюллетени

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской выступает против пересчета голосов и проведения второго тура выборов.

Источник: пресс секретарь Тихановской Анна Красулина в эфире "Эхо Москвы".

Прямая речь: "Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени. Мы знаем, что бюллетени уничтожены".

Красулина выразила уверенность, что международное сообщество признает Тихановскую новым президентом Белоруси.

"Мы думаем, что да, [признают]. Уже последовали заявления от ряда стран о том, что так и должно произойти. По крайней мере, что прежний президент Республики Беларусь не получил большинства на выборах и он должен уйти".

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Напомним: