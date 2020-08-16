В Черновицкой области четвертый день подряд фиксируют антирекорд COVID-19

15 августа в Черновицкой области зафиксировали 183 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этого день 37 пациентов.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь Осачук: "К сожалению, Украина уверенно продолжает двигаться пагубной дорожке коронавирусной инфекции, ведет к отметке 100 000 больных. В нашей стране уже более инфицированных, чем в Китае. Между тем Буковина ежедневно устанавливает новые антирекорды. Если еще в марте люди боялись этой болезни и придерживались карантина, то теперь они отложили страх в долгий ящик.

И пока в медучреждениях области больничные кровати пополняются новыми пациентами, а врачи ценой собственной жизни извлекают больных с того света, в ресторанах громко звучит музыка, люди массово празднуют дни рождения и свадьбы, забывая о реальности. А реальность такова - болезнь не отступила, она живет рядом, отравляет человеческий организм и может убить каждого из нас.

Однако, сознание граждан летает в облаках, а ей уже давно пора бы спуститься на землю, понять всю серьезность ситуации и найти точку опоры. А сопротивляться пока мы можем только на соблюдение противоэпидемических норм".

Детали: Всего 15 августа в лаборатории иследовали 704 образца.

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Напомним: