Дружину опонента Лукашенка Вероніку Цепкало випустили з РФ в Україну

Представниця об'єднаного штабу Світлани Тихановської Вероніка Цепкало в ніч на 16 серпня покинула територію Росії, зараз вона знаходиться в Україні.

Джерело: представник Валерія Цепкало Олексій Урбан, якого цитує TUT.BY

Пряма мова: "Більше трьох годин утримували вночі Вероніку Цепкало з дітьми на прикордонному переході Троєбортне під час переміщення по нейтральній смузі через "мітки в базі". Сам Валерій (Цепкало - УП) розцінив це як відвертий тиск на нього в зв'язку з політичною діяльністю. Ситуація викликала шок і обурення тисяч його прихильників. на даний момент Вероніка і діти вже знаходяться в безпеці в Україні".

Довідка: Пункт пропуску Троєбортне-Бачівськ знаходиться у Сумській області.

Нагадаємо: Дружину незареєстрованого кандидата у президенти Білорусі Валерія Цепкало, члена об'єднаного штабу кандидата в президенти РБ Світлани Тихоновської Вероніку Цепкало вночі 16 серпня утримували на російській стороні російсько-українського кордону.

Проти Валерія Цепкало, який втік з Білорусі, порушено кримінальну справу про хабарництво. Його розшукує влада Білорусі та Росії. На даний момент він знаходиться у Києві.