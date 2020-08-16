Жену оппонента Лукашенко Веронику Цепкало выпустили из РФ в Украину

Представительница объединенного штаба Светланы Тихановской Вероника Цепкало в ночь на 16 августа покинула территорию России, сейчас она находится в Украине.

Источник: представитель Валерия Цепкало Алексей Урбан, которого цитирует TUT.BY

Прямая речь: "Более трех часов удерживали ночью Веронику Цепкало с детьми на погранпереходе Троебортное во время перемещения по нейтральной полосе из-за "метки в базе". Сам Валерий (Цепкало - УП) расценил это как откровенное давление на него в связи с политической деятельностью. Ситуация вызвала шок и возмущение его тысяч сторонников. В настоящий момент Вероника и дети уже находится в безопасности в Украине".

Справка: Пункт пропуска Троебортное - Бачевск находится в Сумской области.

Напомним: Супругу незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, члена объединенного штаба кандидата в президенты РБ Светланы Тихоновской Веронику Цепкало ночью 16 августа удерживали на российской стороне российско-украинской границы.

Против Валерия Цепкало, который сбежал из Беларуси, возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Его разыскивают власти Беларуси и России. На данным момент он находится в Киеве.