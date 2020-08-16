Лукашенко пугает, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет и станет на колени, как Украина

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация".

Источник: Лукашенко на митинге в Минске в свою поддержку, сообщает государственное агентство БЕЛТА

Прямая речь: "Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны.

Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы".

"Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация".

"Я стою, как перед Богом, – выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификации, не может быть! Нам предлагают новые выборы. Я только что сказал: окунемся в это болото – не вылезем никогда. Нас хотят этим уничтожить, нас хотят ослабить. Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы? Бандиты и урки!".

"Пойдем на выборы, а работать кто будет? Пойдем на выборы – погибнем, и этого хотят там, за границей".

Он отметил, что сейчас критикуют за то, что правоохранители проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах: "Так кто, вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была! Надо было остановить их! Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы – перевернем страну!".

"И помните: загубите первого президента – это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого".

Детали: Лукашенко также заявил, что не позволит "отдать" кому-то страну даже после своей смерти: "Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу страну. Кому вы ее решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мертвым, я этого не позволю".

По словам Лукашенко, Беларусь не должна стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Он заявил, что есть идея выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева с участием более 300 тысяч человек.

"Этот "ланцуг" – санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы".

Лукашенко заявил, что в 90-е годы сумел справиться с тяжелой ситуацией в стране.

Прямая речь: "Да, мы проводили жесткий курс, да, кому-то моя политика, может быть, не нравилась, власть не такая. Но мы с вами эту власть утвердили в середине 90-х, принимая новую Конституцию. Вы тогда просили навести порядок. Я вам его навел! Вы просили без коррупции и олигархов. Где они, эти олигархи? Вы просили очистить улицы Минска и дороги от бандитов. Я вам сделал это!".

Лукашенко заявил, что в те годы порой было нечем кормить детей, и люди просили зарплату хотя бы $20. "Мы дали больше. И только слепой этого не видит. Да, мы не богаты. Но не $20 (зарплаты в стране – ред.). Как можем, так живем, но на своей земле".

Что предшествовало: По данным оппозиционных белорусских журналистов, в Минске на митинг в поддержку Александра Лукашенко, грозя увольнениями, сгоняли рабочих, чиновников и силовиков.

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Напомним: