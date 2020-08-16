Лукашенко дорікнув протестувальникам відсутністю масок і дистанції

Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, дорікнув учасникам акцій протесту відсутністю масок і соціальної дистанції на мітингах.

Джерело: Лукашенко на мітингу на свою підтримку в Мінську, повідомляє державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Мені сьогодні ще дорікають: не той шлях, немає соціальної дистанції... А подивіться на них: дистанціювалися вони на мітингах і площах (противники чинної влади - ред.), коли їм з-за кордону дали команду? Вони плювати хотіли на маски і дистанцію один від одного!

Вони в чому мене звинувачують? За те, що я півроку, коли йшла ця страшна хвороба, божеволів, щоб жодна людина не захворіла".

Деталі: Лукашенко заявив, що в питанні пандемії коронавірусу Білорусь пішла своїм шляхом, "не зупинили країну, жоден завод не закрили", і люди сьогодні дякують за це владі.

Що передувало: За даними опозиційних білоруських журналістів, в Мінську на мітинг на підтримку Олександра Лукашенка погрожуючи звільненнями зганяли робітників, чиновників і силовиків.

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