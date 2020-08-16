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Лукашенко дорікнув протестувальникам відсутністю масок і дистанції

Неділя, 16 серпня 2020, 16:20
мітинг на підтримку Лукашенка, БЕЛТА

Олександр Лукашенко, що виконує обов'язки президента Білорусі, дорікнув учасникам акцій протесту відсутністю масок і соціальної дистанції на мітингах.

Джерело: Лукашенко на мітингу на свою підтримку в Мінську, повідомляє державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Мені сьогодні ще дорікають: не той шлях, немає соціальної дистанції... А подивіться на них: дистанціювалися вони на мітингах і площах (противники чинної влади - ред.), коли їм з-за кордону дали команду? Вони плювати хотіли на маски і дистанцію один від одного!

Вони в чому мене звинувачують? За те, що я півроку, коли йшла ця страшна хвороба, божеволів, щоб жодна людина не захворіла".

Деталі: Лукашенко заявив, що в питанні пандемії коронавірусу Білорусь пішла своїм шляхом, "не зупинили країну, жоден завод не закрили", і люди сьогодні дякують за це владі.

Що передувало: За даними опозиційних білоруських журналістів, в Мінську на мітинг на підтримку Олександра Лукашенка погрожуючи звільненнями зганяли робітників, чиновників і силовиків.

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Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілоруськоронавірус


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