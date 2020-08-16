Лукашенко упрекнул протестующих в отсутствии масок и дистанции
Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, упрекнул участников акций протеста в отсутствии масок и социальной дистанции на митингах.
Источник: Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске, сообщает государственное агентство БЕЛТА
Прямая речь: "Меня сегодня еще упрекают: не тот путь, нет социальной дистанции… А посмотрите на них: дистанцировались они на митингах и площадях (противники действующей власти – ред.), когда им из-за рубежа дали команду? Они плевать хотели на маски и дистанцию друг от друга!
Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел".
Детали: Лукашенко заявил, что в вопросе пандемии коронавируса Беларусь пошла своим путем, "не остановили страну, ни один завод не закрыли", и люди сегодня благодарят за это власть.
Что предшествовало: По данным оппозиционных белорусских журналистов, в Минске на митинг в поддержку Александра Лукашенко, грозя увольнениями, сгоняли рабочих, чиновников и силовиков.
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Предыстория:
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.