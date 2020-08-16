Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського відповіли Лукашенку: неправда і нагнітання

Неділя, 16 серпня 2020, 17:45
У Зеленського відповіли Лукашенку: неправда і нагнітання
Фото Дмитра Ларіна, УП

Офіс президента України називає неправдою і свідомим нагнітанням звинувачення Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, в тому, що Україна нібито наказує провести в країні повторні вибори.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Міждержавні відносини – це перш за все коректність і виваженість публічних формулювань. Бо незалежно від того, в якому емоційному стані перебуваєш сьогодні, у відносинах між сусідами обов’язково буде завтра, післязавтра.

Проте сьогодні в Мінську практично офіційно прозвучало, що нібито керівництво України "наказує" провести нові вибори в Білорусі. Це не просто відверта неправда. Це свідоме нагнітання. Свідома провокативна поведінка. Для чого? Чи навіть не так: до чого тут Україна, якщо події стосуються суто Білорусі та внутрішньої недовіри?"

Деталі: В Офісі президента підкреслили, що Україна поважає і географічні, й політичні кордони кожної нації та не втручається у вирішення питань про вибори або чиюсь перемогу на них.

Дослівно: "По-друге, безсумнівно, посиланням на ту чи іншу сусідню державу не можна заглушити голос багатотисячних протестів своїх же співгромадян. Якщо довіри немає, – а світ бачить, що довіри й близько немає – то цей дефіцит несправедливими звинуваченнями на адресу "керівництва іншої країни" не заповнити. Швидше, можна викликати ще більшу недовіру".

Деталі: В ОП також зазначили, що офіційний Мінськ, звільнивши "вагнерівців", продемонстрував, що "історична близькість наших двох народів та принцип взаємної допомоги сусідів для нього особисто нічого не вартує".

Дослівно: "Єдине, що хотілося б справді сказати білоруській державі, це – поважайте право своїх співгромадян на життя, здоров'я та свободу. І на політичну зрілість... Від цього залежатиме не тільки майбутнє Білорусі, а й майбутнє багатьох людей, включно з будь-якими політиками".

Деталі: Слід зазначити, що в своїй заяві Офіс президента не називає Олександра Лукашенка президентом Білорусі, а вдається до формулювань "офіційний Мінськ", тощо.

Що передувало: У неділю на мітингу на свою підтримку Лукашенко заявив, зокрема: "Литва, Латвія, Польща, на жаль, наша рідна Україна та її керівництво наказують провести нові вибори".

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Офіс президентаЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Офіс президента
ОП про візит Зеленського на саміт НАТО: Все залежить від ситуації на полі бою
В ОП розповіли, як відновлюється водопостачання після підриву Каховської ГЕС
Татаров має вплив на різні силові відомства через "своїх людей" – УП
Останні новини
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
Усі новини...
Реклама: