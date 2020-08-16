У Зеленского ответили Лукашенко: ложь и нагнетание

Офис президента Украины называет ложью и сознательным нагнетанием обвинения Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, в том, что Украина якобы приказывает провести в стране повторные выборы.

Источник: Офис президента

Дословно: "Межгосударственные отношения – это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. Потому независимо от того, в каком эмоциональном состоянии находишься сегодня, в отношениях между соседями обязательно будет завтра, послезавтра.

Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины "приказывает" провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?"

Детали: В Офисе президента подчеркнули, что Украина уважает и географические, и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них.

Дословно: "Во-вторых, несомненно, ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие".

Детали: В ОП также отметили, что официальный Минск, освободив "вагнеровцев", продемонстрировал, что "историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит".

Дословно: "Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это - уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любых политиков".

Детали: Следует отметить, что в своем заявлении Офис президента не называет Александра Лукашенко президентом Беларуси, а прибегает к формулировкам "официальный Минск" и тому подобное.

Что предшествовало: В воскресенье на митинге в свою поддержку Лукашенко заявил, в частности: "Литва, Латвия, Польша, к сожалению, наша родная Украина и ее руководство приказывают провести новые выборы".

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