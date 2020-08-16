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Снайпер "ЛНР" здався українським військовим – штаб ООС

Неділя, 16 серпня 2020, 18:07
Снайпер ЛНР здався українським військовим – штаб ООС

Українські військові затримали снайпера так званої "ЛНР", який вирішив добровільно здатися Збройним Силам України.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні підрозділи об’єднаних сил затримали стрільця-снайпера, у якого було виявлено військовий квиток так званої "ЛНР", невелику суму коштів в російських рублях та знеболювальний медичний препарат наркотичної дії.

Затриманий зізнався, що не витримав свавілля та знущань від ватажків, які командують окупаційними підрозділами і добровільно вирішив здатися Збройним Силам України. Зараз ним займаються компетентні органи".

Деталі: З посиланням на дані розвідки повідомляється, що в підрозділах противника ватажки втрачають контроль над особовим складом, і все частіше мають місце вживання алкоголю та наркотиків, самогубства та дезертирство особового складу.

Щоб боротися із дезертирством, збройні формування РФ нібито сформували цілі "загороджувальні загони".

Дослівно: "На своїх медійних ресурсах окупанти "з гіркотою в серці" повідомляють, що їхнє командування тепер віддає накази знищувати потенційних дезертирів. Біля населеного пункту Луганське снайпер ворога застрелив свого ж колегу за самовільне залишення місця служби".

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЛНРОРДЛО
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