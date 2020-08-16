Снайпер "ЛНР" сдался украинским военным – штаб ООС

Украинские военные задержали снайпера так называемой "ЛНР", который решил добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сегодня подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет так называемой "ЛНР", небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины. Сейчас им занимаются компетентные органы".

Детали: Со ссылкой на данные разведки сообщается, что в подразделениях противника главари теряют контроль над личным составом, и все чаще имеют место употребление алкоголя и наркотиков, самоубийства и дезертирство личного состава.

Чтобы бороться с дезертирством, вооруженные формирования РФ якобы сформировали целые "заградительные отряды".

Дословно: "На своих медийных ресурсах оккупанты "с горечью в сердце" сообщают, что их командование теперь отдает приказы уничтожать потенциальных дезертиров. Возле населенного пункта Луганское снайпер врага застрелил своего же коллегу за самовольное оставление места службы".