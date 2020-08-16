Соратниця Тихановської в Мінську озвучила вимоги протестувальників

Соратниця кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, член Об'єднаного штабу опозиції Марія Колесникова на мітингу в Мінську озвучила вимоги протестувальників, головна з яких – відставка "колишнього президента" Олександра Лукашенка.

Джерело: відео виступу Колесникової, опубліковане Tut.by

Пряма мова: "Ми вимагаємо звільнити всіх політичних в'язнів, а також затриманих на мирних акціях і акціях протесту: Віктор і Едуард Бабарико, Сергій Тихановський, Павло Северинець, Микола Статкевич, Ігор Лосик, всіх політв'язнів, і 4 тисячі людей, які залишаються у в'язниці. Всі повинні бути звільнені негайно!

Всім постраждалим від дій силовиків повинна бути призначена і виплачена компенсація.

І наша головна вимога: колишній президент повинен подати у відставку!"

Деталі: Колесникова заявила, що учасники мітингу повністю підтримують програму Світлани Тихановської, одним з пунктів якої є проведення нових чесних виборів.

Пряма мова: "Згідно з численними свідченнями і фіксаціями, Світлана Тихановська здобула перемогу на виборах 9 серпня".

"Лукашенко – не тільки головна загроза для білоруського народу, а й для незалежності країни... Ми знаємо, що режим готовий піти на все, аби втримати владу".

Деталі: Колесникова заявила, що опозиція в понеділок подасть заяву про порушення кримінальної справи за фактами смерті людей і знущань над людьми співробітниками правоохоронних органів.

Пряма мова: "Всі, хто застосовував насильство до демонстрантів і просто перехожих на вулицях, в автозаках і згодом в РУВС і СІЗО, повинні понести відповідальність згідно з законом республіки Білорусь!""

"Ми вимагаємо негайно припинити насильство. Вчора ми прощалися з Олександром Тарайковським, який був убитий на вулиці. Сьогодні ми прощалися з Олександром Вихором, який помер після затримання. Жоден із причетних до насильства досі не був покараний. Жодної справи не було заведено. Досі не звільнені люди з в'язниць".

Деталі: Як пише Tut.by, у неділю проходить найбільша акція протесту в історії суверенної Білорусі.

Від стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Там раніше у неділю виступав виконувач обов'язків президента Олександр Лукашенко.

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія: