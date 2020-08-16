Соратниця Тихановської в Мінську озвучила вимоги протестувальників
Соратниця кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, член Об'єднаного штабу опозиції Марія Колесникова на мітингу в Мінську озвучила вимоги протестувальників, головна з яких – відставка "колишнього президента" Олександра Лукашенка.
Джерело: відео виступу Колесникової, опубліковане Tut.by
Пряма мова: "Ми вимагаємо звільнити всіх політичних в'язнів, а також затриманих на мирних акціях і акціях протесту: Віктор і Едуард Бабарико, Сергій Тихановський, Павло Северинець, Микола Статкевич, Ігор Лосик, всіх політв'язнів, і 4 тисячі людей, які залишаються у в'язниці. Всі повинні бути звільнені негайно!
Всім постраждалим від дій силовиків повинна бути призначена і виплачена компенсація.
І наша головна вимога: колишній президент повинен подати у відставку!"
Деталі: Колесникова заявила, що учасники мітингу повністю підтримують програму Світлани Тихановської, одним з пунктів якої є проведення нових чесних виборів.
Пряма мова: "Згідно з численними свідченнями і фіксаціями, Світлана Тихановська здобула перемогу на виборах 9 серпня".
"Лукашенко – не тільки головна загроза для білоруського народу, а й для незалежності країни... Ми знаємо, що режим готовий піти на все, аби втримати владу".
Деталі: Колесникова заявила, що опозиція в понеділок подасть заяву про порушення кримінальної справи за фактами смерті людей і знущань над людьми співробітниками правоохоронних органів.
Пряма мова: "Всі, хто застосовував насильство до демонстрантів і просто перехожих на вулицях, в автозаках і згодом в РУВС і СІЗО, повинні понести відповідальність згідно з законом республіки Білорусь!""
"Ми вимагаємо негайно припинити насильство. Вчора ми прощалися з Олександром Тарайковським, який був убитий на вулиці. Сьогодні ми прощалися з Олександром Вихором, який помер після затримання. Жоден із причетних до насильства досі не був покараний. Жодної справи не було заведено. Досі не звільнені люди з в'язниць".
Деталі: Як пише Tut.by, у неділю проходить найбільша акція протесту в історії суверенної Білорусі.
Від стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців люди пішли до площі Незалежності, де розташований Будинок уряду. Там раніше у неділю виступав виконувач обов'язків президента Олександр Лукашенко.
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Передісторія:
- Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
- Акції супроводжувалися насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.