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Соратница Тихановской в Минске озвучила требования протестующих

Воскресенье, 16 августа 2020, 18:45
Соратница Тихановской в Минске озвучила требования протестующих
tut.by

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова на митинге в Минске озвучила требования протестующих, главное из которых – отставка "бывшего президента" Александра Лукашенко.

Источник: видео выступления Колесниковой, опубликованное Tut.by

Прямая речь: "Мы требуем освободить всех политических заключенных, а также задержанных на мирных акциях и акциях несогласия: Виктор и Эдуард Бабарико, Сергей Тихановский, Павел Северинец, Николай Статкевич, Игорь Лосик, всех политзаключенных, и 4 тысячи человек, которые остаются в тюрьме. Все должны быть освобождены немедленно!

Всем пострадавшим от действий силовиком должна быть назначена и выплачена компенсация.

И наше главное требование: бывший президент должен подать в отставку!"

Детали: Колесникова заявила, что участники митинга полностью поддерживают программу Светланы Тихановской, одним из пунктов которой является проведение новых честных выборов.

Прямая речь: "Согласно многочисленным свидетельствам и фиксациям, Светлана Тихановская одержала победу на выборах 9 августа".

Лукашенко – не только главная угроза для белорусского народа, но и для независимости страны… Мы знаем, что режим готов пойти на все, лишь бы удержать власть".

Детали: Колесникова заявила, что оппозиция в понедельник подаст заявление о возбуждении уголовного дела по фактам смерти людей и издевательств над людьми сотрудниками правоохранительных органов.

Прямая речь: "Все, кто применял насилие к демонстрантам и просто прохожим на улицах, в автозаках и впоследствии в РУВД и СИЗО, должны понести ответственность согласно закону республики Беларусь!""

"Мы требуем немедленно прекратить насилие. Вчера мы прощались с Александром Тарайковским, который был убит на улице. Сегодня мы прощались с Александром Вихором, который умер после задержания. Ни один из причастных к насилию до сих пор не был наказан. Ни одно дело не было заведено. До сих пор не освобождены люди из тюрем".

Детали: Как пишет Tut.by, в воскресенье проходит крупнейшая акция протеста в истории суверенной Беларуси.

От Стелы "Минск - город-герой" на проспекте Победителей люди пошли к площади Независимости, где расположен Дом правительства. Там ранее в воскресенье выступал исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко.

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Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождались насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

Катерина Тищенко, УП
Темы: Беларусьакции
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