ООС: Обстрілів немає, але є одне порушення
Неділя, 16 серпня 2020, 19:12
У неділю на Донбасі обстрілів не зафіксовано, однак виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "Сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного".
Деталі: У пресцентрі додали, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Українська правда