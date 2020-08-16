ООС: Обстрілів немає, але є одне порушення

У неділю на Донбасі обстрілів не зафіксовано, однак виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного".

Деталі: У пресцентрі додали, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.