ООС: обстрелов нет, но есть одно нарушение

В воскресенье на Донбассе обстрелов не зафиксировано, однако выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений около Водяного".

Детали: В пресс-центре добавили, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.