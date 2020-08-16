Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ООС: обстрелов нет, но есть одно нарушение

Воскресенье, 16 августа 2020, 19:12

В воскресенье на Донбассе обстрелов не зафиксировано, однако выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений около Водяного".

Детали: В пресс-центре добавили, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Соратница Тихановской в Минске озвучила требования протестующих

У Зеленского ответили Лукашенко: ложь и нагнетание

Видео, фото"Уходи!" В Минске и десятки тысяч человек вышли на акцию против Лукашенко

дополненоЛукашенко пугает, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет и станет на колени, как Украина

Лукашенко опять поговорил с Путиным: Россия обещает помощь

відеоЛукашенко выступил на митинге в свою защиту, уже обещает реформы "завтра"

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Снайпер "ЛНР" сдался украинским военным – штаб ООС
Врач о бойце, который подорвался на Донбассе: Состояние крайне тяжелое
На Донбассе в воскресенье тишина, но есть одно нарушение
Последние новости
19:26
Дайте прозвище Трампу: как отбирали и какие задания давали кандидатам в замы Байдена
19:12
ООС: обстрелов нет, но есть одно нарушение
18:58
Крупнейшие протесты в истории Беларуси: на улицах Минска до 200 тысяч человек
18:45
Соратница Тихановской в Минске озвучила требования протестующих
18:07
Снайпер "ЛНР" сдался украинским военным – штаб ООС
17:57
На улицы белорусских городов вышли сотни тысяч людей
17:45
У Зеленского ответили Лукашенко: ложь и нагнетание
17:26
Беларусь начинает военные учения на границе с Литвой
17:10
Google Travel будет сообщать об изменениях в работе транспорта и гостиниц из-за коронавируса
16:57
НАТО отвергает обвинения Лукашенко
Все новости...