Глава МВС Білорусі допустив, що в загиблого Тарайковського стріляли з нелетальної зброї

Глава МВС Білорусі Юрій Караєв допустив, що в загиблого учасника протестів на вулиці Пушкінській в Мінську Олександра Тарайковського могли стріляти "з нелетальної зброї".

Джерело: Караєв у коментарі TUT.BY на площі Незалежності в Мінську

Пряма мова: "Можливо, у нього стріляли з нелетальної зброї. Я поки не знаю, не слідчий.

Він помер. Скільки померло на заворушеннях в Америці? Якщо це гумова куля або осколок якогось ..., це не вогнепальна зброя, це не куля зі сталевим сердечником. Ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки ту, яка є нелетальною".

Деталі: Глава МВС також заявив, що основні учасники протесту фінансуються з-за кордону. За його словами, хлопцям платять 30 рублів, дівчатам – 60.

Пряма мова: "Їх використовують втемну, керують їхньою свідомістю і підсвідомістю. Ну добре, підірвемо ми економіку якоїсь країни, нехай ще поплатить пару тижнів. До речі, ці дівчата, яким платять по 60 рублів, вже не пускають до своїх лав інших – не хочуть, мабуть, ділитися ресурсами. Негідники це все роблять".

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