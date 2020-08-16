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Глава МВС Білорусі допустив, що в загиблого Тарайковського стріляли з нелетальної зброї

Неділя, 16 серпня 2020, 20:02
Глава МВС Білорусі допустив, що в загиблого Тарайковського стріляли з нелетальної зброї

Глава МВС Білорусі Юрій Караєв допустив, що в загиблого учасника протестів на вулиці Пушкінській в Мінську Олександра Тарайковського могли стріляти "з нелетальної зброї".

Джерело: Караєв у коментарі TUT.BY на площі Незалежності в Мінську

Пряма мова: "Можливо, у нього стріляли з нелетальної зброї. Я поки не знаю, не слідчий.

Він помер. Скільки померло на заворушеннях в Америці? Якщо це гумова куля або осколок якогось ..., це не вогнепальна зброя, це не куля зі сталевим сердечником. Ми не застосовували вогнепальної зброї, а тільки ту, яка є нелетальною".

Деталі: Глава МВС також заявив, що основні учасники протесту фінансуються з-за кордону. За його словами, хлопцям платять 30 рублів, дівчатам – 60.

Пряма мова: "Їх використовують втемну, керують їхньою свідомістю і підсвідомістю. Ну добре, підірвемо ми економіку якоїсь країни, нехай ще поплатить пару тижнів. До речі, ці дівчата, яким платять по 60 рублів, вже не пускають до своїх лав інших – не хочуть, мабуть, ділитися ресурсами. Негідники це все роблять".

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Передісторія:

  • Олександр Тарайковський загинув увечері 10 серпня в районі станції метро "Пушкінська" в Мінську під час жорстокого придушення мирних протестів. Тоді проти беззбройних громадян силовики застосовували гумові кулі, світлошумові гранати, сльозогінний газ, жорстоко били людей, навалюючись натовпом на одного.
  • За версією МВС, Тарайковський загинув від вибуху у нього в руках невідомого вибухового пристрою. Однак очевидці заявили, що в руках у чоловіка нічого не вибухало, він прийшов на мирну акцію беззбройний.
  • 15 серпня агентство Associated Press опублікувало момент поранення Тарайковського.
  • У Мінську 15 серпня десятки тисяч людей прийшли на місце загибелі Тарайковського.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусьакції
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