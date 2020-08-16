Глава МВД Беларуси допустил, что в погибшего Тарайковского стреляли из нелетального оружия

Глава МВД Беларуси Юрий Караев допустил, что в погибшего участника протестов на улице Пушкинской в Минске Александра Тарайковского могли стрелять "из нелетального оружия".

Источник: Караев в комментарии TUT.BY на площади Независимости в Минске

Прямая речь: "Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, не следователь.

Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля или осколок какого-то…, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным".

Детали: Глава МВД также заявил, что основные протестующие финансируются из-за рубежа. По его словам, парням платят 30 рублей, девушкам — 60.

Прямая речь: "Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием. Ну ладно, подорвем мы экономику какой-нибудь страны, пусть еще поплатят пару недель. Кстати, эти девушки, которым платят по 60 рублей, уже не пускают в свои ряды других — не хотят, видимо, делиться ресурсами. Подлецы это все делают".

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