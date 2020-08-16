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Глава МВД Беларуси допустил, что в погибшего Тарайковского стреляли из нелетального оружия

Воскресенье, 16 августа 2020, 20:02
Глава МВД Беларуси допустил, что в погибшего Тарайковского стреляли из нелетального оружия

Глава МВД Беларуси Юрий Караев допустил, что в погибшего участника протестов на улице Пушкинской в Минске Александра Тарайковского могли стрелять "из нелетального оружия".

Источник: Караев в комментарии TUT.BY на площади Независимости в Минске

Прямая речь: "Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, не следователь.

Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля или осколок какого-то…, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным".

Детали: Глава МВД также заявил, что основные протестующие финансируются из-за рубежа. По его словам, парням платят 30 рублей, девушкам — 60.

Прямая речь: "Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием. Ну ладно, подорвем мы экономику какой-нибудь страны, пусть еще поплатят пару недель. Кстати, эти девушки, которым платят по 60 рублей, уже не пускают в свои ряды других — не хотят, видимо, делиться ресурсами. Подлецы это все делают".

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Предыстория:

  • Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов. Тогда против безоружных граждан силовики применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, жестоко избивали людей, наваливаясь толпой на одного.
  • По версии МВД, Тарайковский погиб от взорвавшегося у него в руках неизвестного взрывного устройства. Однако очевидцы заявили, что в руках у мужчины ничего не взрывалось, он пришел на мирную акцию безоружный.
  • 15 августа агентство Associated Press опубликовало момент ранения Тарайковского.
  • В Минске 15 августа десятки тысяч людей пришли на место гибели Тарайковского.

Катерина Тищенко, УП

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Темы: Беларусьакции
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