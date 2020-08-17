Лукашенко: "Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде"
Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявляє, що не збирається проводити нові вибори.
Джерело: Белта з посиланням на слова Лукашенка під час його спілкування з працівниками МЗКТ
Пряма мова: "Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив, - підкреслив білоруський лідер. - Їх (виборів – ред. ) не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗа, ні БелАЗа, за півроку ми знищимо все".
"Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".
Деталі: Працівники заводу скандували Лукашенку "Йди"
Читайте також: Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі.
"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників
Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Українімі
Передісторія:
- В Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти Лукашенка.
- Працівники найбільшої державної Белтелерадіокомпанії почали страйк.
- Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.