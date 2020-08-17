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Лукашенко: "Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде"

Понеділок, 17 серпня 2020, 11:23
Лукашенко: Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявляє, що не збирається проводити нові вибори.

Джерело: Белта з посиланням на слова Лукашенка під час його спілкування з працівниками МЗКТ

Пряма мова: "Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив, - підкреслив білоруський лідер. - Їх (виборів – ред. ) не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗа, ні БелАЗа, за півроку ми знищимо все".

"Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде".

Деталі: Працівники заводу скандували Лукашенку "Йди"

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Передісторія:

  • В Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти Лукашенка.
  • Працівники найбільшої державної Белтелерадіокомпанії почали страйк.  
  • Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Лукашенкомітинги
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