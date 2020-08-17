Лукашенко: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"
Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявляет, что не собирается проводить новые выборы.
Источник: Белта со ссылкой на слова Лукашенко во время его общения с работниками МЗКТ
Прямая речь: "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, - подчеркнул белорусский лидер. - Их (выборов. – ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все".
"Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
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Предистория:
- В Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
- Работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.
- Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановська заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.