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Лукашенко: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет"

Понедельник, 17 августа 2020, 11:23
Лукашенко: Пока вы меня не убьете, других выборов не будет

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявляет, что не собирается проводить новые выборы.

Источник: Белта со ссылкой на слова Лукашенко во время его общения с работниками МЗКТ

Прямая речь: "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, - подчеркнул белорусский лидер. - Их (выборов. – ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все".

"Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

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Предистория:

  • В Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
  • Работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.
  • Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановська заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Лукашенкомитинги
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