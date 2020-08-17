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Співробітники найбільшого державного ЗМІ Білорусі вийшли на страйк

Понеділок, 17 серпня 2020, 10:41
Співробітники найбільшого державного ЗМІ Білорусі вийшли на страйк
Фото tut.by

Працівники найбільшої державної Белтелерадіокомпанії почали страйк.

Джерело: "Інтерфакс-Захід" з посиланням на співробітника Белтелерадіокомпанії, Tut.by

Пряма мова: "Ми страйкуємо".

Деталі: За словами співрозмовника агентства, перед будівлею Белтелерадіокомпанії зібралося понад 100 співробітників.

Раніше вранці 17 серпня співробітник державного телеканалу "Білорусь 1" повідомив агентству про намір колективу провести страйк. Співробітники каналу планували прийти на робочі місця і не працювати.

Як повідомляє Tut.by, співробітники медіа висунули вимоги: визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв'язнів, скасувати цензуру у ЗМІ.

На страйк вийшли ті, хто працює 17 серпня, і ті, хто минулого тижня написав заяву про звільнення. Вони стоять з плакатами "Я/ми за чесні новини".

Що було раніше: Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

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Передісторія: 

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • 16 серпня біля стели "Мінськ – місто-герой" на проспекті Переможців у білоруській столиці зібралися десятки тисяч людей, які виступають проти Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьмітингиЛукашенко
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