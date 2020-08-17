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Співробітники Белтелерадіокомпанії вийшли на страйк

Понеділок, 17 серпня 2020, 10:41

Працівники державної Белтелерадіокомпанії почали страйк.

Джерело: "Інтерфакс-Захід" з посиланням на співробітника Белтелерадіокомпанії

Пряма мова: "Ми страйкуємо".

Деталі: За словами співрозмовника агентства, перед будівлею Белтелерадіокомпанії зібралося понад 100 співробітників.

Раніше вранці 17 серпня співробітник державного телеканалу "Білорусь 1" повідомив агентству про намір колективу провести страйк. Співробітники каналу планували прийти на робочі місця і не працювати.

Що було раніше: Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

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Теми: Білорусьмітинги


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