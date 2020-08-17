Працівники найбільшої державної Белтелерадіокомпанії почали страйк.

Джерело: "Інтерфакс-Захід" з посиланням на співробітника Белтелерадіокомпанії, Tut.by

Пряма мова: "Ми страйкуємо".

Деталі: За словами співрозмовника агентства, перед будівлею Белтелерадіокомпанії зібралося понад 100 співробітників.

Раніше вранці 17 серпня співробітник державного телеканалу "Білорусь 1" повідомив агентству про намір колективу провести страйк. Співробітники каналу планували прийти на робочі місця і не працювати.

Як повідомляє Tut.by, співробітники медіа висунули вимоги: визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв'язнів, скасувати цензуру у ЗМІ.

На страйк вийшли ті, хто працює 17 серпня, і ті, хто минулого тижня написав заяву про звільнення. Вони стоять з плакатами "Я/ми за чесні новини".

Що було раніше: Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

Читайте також: Ціна мовчання: чому Україна зобов'язана оголосити про невизнання виборів у Білорусі.

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія: