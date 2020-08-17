Лукашенко готовий ділитися повноваженнями: "Але не під тиском і не через вулицю"
Понеділок, 17 серпня 2020, 13:06
Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, закликає перерозподіляти владні повноваження в країні через конституційний процес, а не через вуличні акції.
Джерело: Інтерфакс-Україна, яке цитує Лукашенка
Дослівно: "Не можна цю конституцію віддавати незрозуміло кому. Тому що буде біда".
Деталі: Лукашенко нагадав, що наразі ведеться робота над варіантами зміни конституції країни, які передбачають перерозподіл владних повноважень. Він начебто готовий поділитися президентськими повноваженнями, "але не під тиском і не через вулицю".
Передісторія:
- В Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти Лукашенка.
- Працівники найбільшої державної Белтелерадіокомпанії почали страйк.
- Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.