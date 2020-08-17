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Лукашенко готовий ділитися повноваженнями: "Але не під тиском і не через вулицю"

Понеділок, 17 серпня 2020, 13:06
Лукашенко готовий ділитися повноваженнями: Але не під тиском і не через вулицю

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, закликає перерозподіляти владні повноваження в країні через конституційний процес, а не через вуличні акції.

Джерело: Інтерфакс-Україна, яке цитує Лукашенка

Дослівно: "Не можна цю конституцію віддавати незрозуміло кому. Тому що буде біда".

Деталі: Лукашенко нагадав, що наразі ведеться робота над варіантами зміни конституції країни, які передбачають перерозподіл владних повноважень. Він начебто готовий поділитися президентськими повноваженнями, "але не під тиском і не через вулицю".

Пізніше державний канал Білорусі показав кадри, як Лукашенко розповідає про те, за яких умов повинні пройти нові вибори. Він говорить, що потрібно на референдумі прийняти нову конституцію, яка б влаштувала навіть "альтернативщиків". Після цього по новій конституції можна провести вибори президента, парламенту і місцевих органів влади.   

Передісторія:

  • В Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти Лукашенка.
  • Працівники найбільшої державної Белтелерадіокомпанії почали страйк.  
  • Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.

Теми: Лукашенко
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