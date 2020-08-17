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Лукашенко готов поделиться полномочиями: "Но не под давлением и не через улицу"

Понедельник, 17 августа 2020, 13:06
Лукашенко готов поделиться полномочиями: Но не под давлением и не через улицу

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, призывает перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.

Источник: Интерфакс-Украина, которое цитирует Лукашенко

Дословно: "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда".

Детали: Лукашенко напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, предусматривающие перераспределение властных полномочий. Он заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

Позже государственный канал Беларуси показал кадры, как Лукашенко рассказывает о том, при каких условиях должны пройти новые выборы. Он говорит, что нужно на референдуме принять новую конституцию, которая устроила бы даже "альтернативщиков". После этого по новой конституции можно провести выборы президента, парламента и местных органов власти.

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Предистория:

  • В Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
  • Работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.
  • Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановська заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

Темы: Лукашенко
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