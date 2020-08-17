Лукашенко готов поделиться полномочиями: "Но не под давлением и не через улицу"

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, призывает перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.

Источник: Интерфакс-Украина, которое цитирует Лукашенко

Дословно: "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда".

Детали: Лукашенко напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, предусматривающие перераспределение властных полномочий. Он заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

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