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Лукашенко готов поделиться полномочиями: "Но не под давлением и не через улицу"

Понедельник, 17 августа 2020, 13:06

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, призывает перераспределять властные полномочия в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.

Источник: Интерфакс-Украина, которое цитирует Лукашенко

Дословно: "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда".

Детали: Лукашенко напомнил, что сейчас ведется работа над вариантами изменения конституции страны, предусматривающие перераспределение властных полномочий. Он заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

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Предистория:

  • В Беларуси девятый день продолжаются масштабные протесты по всей стране против Лукашенко.
  • Работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.
  • Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановська заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

Темы: Лукашенко


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